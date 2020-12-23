В Омской области оставили сирот без жилья

Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. «В связи с тем, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не были предоставлены жилые помещения взамен утраченных в связи с признанием многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим расселению, прокурор района обратился в суд с исками к Министерству имущественных отношений Омской области», - отметили в надзорном ведомстве.