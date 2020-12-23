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В Омской области оставили сирот без жилья

В Омской области оставили сирот без жилья

23 декабря 2020, 11:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
Чиновник из Черлакского района подписал акт приема-передачи помещений, непригодных для проживания. Подробности сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В Черлакском районе прокурор утвердил обвинительное заключение по делу бывшего работника организации «Омскоблстройзаказчик». Фигурант обвиняется в превышении должностных полномочий. Чиновник отвечал за строительный контроль при возведении многоквартирного доме в Черлаке, предназначенного для проживания детей-сирот. Он подписал акт приема-передачи квартир, непригодных для проживания. В итоге региональному Минимущества был причинен ущерб в размере 19,4 млн рублей.

Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. «В связи с тем, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не были предоставлены жилые помещения взамен утраченных в связи с признанием многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим расселению, прокурор района обратился в суд с исками к Министерству имущественных отношений Омской области», - отметили в надзорном ведомстве.

Иски рассмотрены и удовлетворены.

#Новости#Прокуратура#Общество
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