В Омской области оставили сирот без жилья

В Черлакском районе прокурор утвердил обвинительное заключение по делу бывшего работника организации «Омскоблстройзаказчик». Фигурант обвиняется в превышении должностных полномочий. Чиновник отвечал за строительный контроль при возведении многоквартирного доме в Черлаке, предназначенного для проживания детей-сирот. Он подписал акт приема-передачи квартир, непригодных для проживания. В итоге региональному Минимущества был причинен ущерб в размере 19,4 млн рублей.
Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. «В связи с тем, что детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не были предоставлены жилые помещения взамен утраченных в связи с признанием многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим расселению, прокурор района обратился в суд с исками к Министерству имущественных отношений Омской области», - отметили в надзорном ведомстве.
Иски рассмотрены и удовлетворены.