В омском микрорайоне «Прибрежный» ввели в эксплуатацию новую многоэтажку

По информации департамента архитектуры и градостроительства, в Омске ввели в эксплуатацию новый дом. Речь идет о многоэтажке, расположенной по адресу улица Взлетная, 13/1. Это 21-этажное здание, один этаж которого является подземным. В доме находятся 453 квартиры, общая площадь которых составляет 20 887 квадратных метров.
Здание является частью проекта застройки микрорайона «Прибрежный 5А». Из-за его реализации в Кировском округе понадобилось построить дорогу-дублер улицы 70 лет Октября. Эта дорога должна связать улицу Конева, бульвар Архитекторов и улицу Перелета.
Напомним, что ранее в Кировском округе ввели в эксплуатацию долгострой, расположенный по адресу улица 70 лет Октября, 3/1. 97 омских дольщиков наконец-то дождались завершения строительства. Подрядчиком выступало ООО «Сибградстройдеталь Инвест».