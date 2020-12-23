В омском микрорайоне «Прибрежный» ввели в эксплуатацию новую многоэтажку

По информации департамента архитектуры и градостроительства, в Омске ввели в эксплуатацию новый дом. Речь идет о многоэтажке, расположенной по адресу улица Взлетная, 13/1. Это 21-этажное здание, один этаж которого является подземным. В доме находятся 453 квартиры, общая площадь которых составляет 20 887 квадратных метров.