В Омске жители частных домов на день останутся без холодной воды

В тот же день, но уже с 10 до 22 часов, холодное водоснабжение отключат в частных домах по ул. Долгирева от ул. 9-я Северная до ул. 11-я Северная, на ул. 9-я, 10-я, 11-я Северная от ул. Долгирева до ул. Средней. На этом же участке воды не будет в трех водоразборных колонках. В этом случае рабочие будут проводить врезку водопровода.