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В Омске жители частных домов на день останутся без холодной воды

В Омске жители частных домов на день останутся без холодной воды

23 декабря 2020, 18:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске жителям частного сектора и нескольких многоэтажек на целый день отключат холодную воду. Как пояснили в Омскводоканале, отключение связано с работами на водопроводе.

Отключение случится завтра, 24 декабря, в жилых домах № 8, № 8к.1 и № 12к.1, № 10, № 12 по улице Стальского с 9 до 17 часов. Все это время у дома № 10 будет стоять машина с питьевой водой. Сотрудники водоканала будут менять задвижки для предотвращения аварий.

В тот же день, но уже с 10 до 22 часов, холодное водоснабжение отключат в частных домах по ул. Долгирева от ул. 9-я Северная до ул. 11-я Северная, на ул. 9-я, 10-я, 11-я Северная от ул. Долгирева до ул. Средней. На этом же участке воды не будет в трех водоразборных колонках. В этом случае рабочие будут проводить врезку водопровода.

Ранее Город55 сообщал, что в 2021 году увеличатся тарифы на питьевую воду для населения. С 1 июля тариф увеличится с 17.93 до 18.88 рублей.

#Новости#Холодная вода#Вода#Город#Омск сегодня
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