В Омске жители частных домов на день останутся без холодной воды

Отключение случится завтра, 24 декабря, в жилых домах № 8, № 8к.1 и № 12к.1, № 10, № 12 по улице Стальского с 9 до 17 часов. Все это время у дома № 10 будет стоять машина с питьевой водой. Сотрудники водоканала будут менять задвижки для предотвращения аварий.
В тот же день, но уже с 10 до 22 часов, холодное водоснабжение отключат в частных домах по ул. Долгирева от ул. 9-я Северная до ул. 11-я Северная, на ул. 9-я, 10-я, 11-я Северная от ул. Долгирева до ул. Средней. На этом же участке воды не будет в трех водоразборных колонках. В этом случае рабочие будут проводить врезку водопровода.
Ранее Город55 сообщал, что в 2021 году увеличатся тарифы на питьевую воду для населения. С 1 июля тариф увеличится с 17.93 до 18.88 рублей.