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В Омске забыли включить новые светофоры

В Омске забыли включить новые светофоры

23 декабря 2020, 11:42
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мэрия не обратилась вовремя к АО «Омскэлектро», чтобы новые светофоры включили, сообщает прокуратура Омской области.

Прокуратура Омской области проверила, как органы местного самоуправления осваивают федеральные средства, поступившие в регион благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выяснилось, что с августа по октябрь подрядчики установили 20 светофоров на территории города. 14 из них поставили по нацпроекту.

Однако мэрия Омска не приняла необходимых мер, чтобы сообщить АО «Омскэлектро» о том, что нужно подключить светофоры. В результате на момент проведения проверки большинство готовых к работе светофорных объектов не функционировали. Для устранения нарушений прокуратура вынесла представление мэру Омска.

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