В Омске забыли включить новые светофоры

Однако мэрия Омска не приняла необходимых мер, чтобы сообщить АО «Омскэлектро» о том, что нужно подключить светофоры. В результате на момент проведения проверки большинство готовых к работе светофорных объектов не функционировали. Для устранения нарушений прокуратура вынесла представление мэру Омска.