В Омске забыли включить новые светофоры

Прокуратура Омской области проверила, как органы местного самоуправления осваивают федеральные средства, поступившие в регион благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выяснилось, что с августа по октябрь подрядчики установили 20 светофоров на территории города. 14 из них поставили по нацпроекту.
Однако мэрия Омска не приняла необходимых мер, чтобы сообщить АО «Омскэлектро» о том, что нужно подключить светофоры. В результате на момент проведения проверки большинство готовых к работе светофорных объектов не функционировали. Для устранения нарушений прокуратура вынесла представление мэру Омска.