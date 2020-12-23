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В Омске внезапно умер врач-онколог

В Омске внезапно умер врач-онколог

23 декабря 2020, 14:49
Фото: Минздрав Омской области
О смерти Андрея Гачкайло стало известно сегодня, 23 декабря. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области, его смерть не связана с коронавирусом.

Андрей Иванович Гачкайло был врачом-онкологом высшей категории, кандидатом медицинских наук, руководил гинекологическим отделением Клинического онкологического диспансера.

В онкодиспансере восприняли новость о внезапной кончине врача очень тяжело: «Мы с коллегами еще не скоро привыкнем к слову „был“. Внезапная потеря столь профессионального, интеллигентного, жизнерадостного человека застигла нас всех врасплох. Это просто удар. Светлые воспоминания о докторе Гачкайло навечно останутся в сердцах всех, кто знал его и работал вместе с ним», -сообщил главный врач онкодиспансера Дмитрий Маркелов.

Причины его смерти не озвучивают, при этом в Минздраве подчеркнули, что случившееся не связано с коронавирусом.

Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам онколога Андрея Гачкайло.

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