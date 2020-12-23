В Омске внезапно умер врач-онколог

В онкодиспансере восприняли новость о внезапной кончине врача очень тяжело: «Мы с коллегами еще не скоро привыкнем к слову „был“. Внезапная потеря столь профессионального, интеллигентного, жизнерадостного человека застигла нас всех врасплох. Это просто удар. Светлые воспоминания о докторе Гачкайло навечно останутся в сердцах всех, кто знал его и работал вместе с ним», -сообщил главный врач онкодиспансера Дмитрий Маркелов.