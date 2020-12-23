В Челябинске начато разбирательство в отношении внука, два года избивавшего бабушку

Как сообщает kursdela.biz, о происходивших в течение двух лет издевательствах стало известно, когда пенсионерка была госпитализирована в больницу, где у нее обнаружили истощение организма, черепно-мозговую травму и другие повреждения.
По информации СМИ, жизнь пенсионерки резко поменялась после попадания ее дочери в тюрьму, когда пенсионерка осталась вместе с внуком под одной крышей. Находиться там было настолько страшно, что пожилая женщина долго гуляла по улице, чтобы не возвращаться домой, или задерживалась в гостях у соседей.