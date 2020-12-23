Город55
ГлавноеВсе новости
В Челябинске начато разбирательство в отношении внука, два года избивавшего бабушку

В Челябинске начато разбирательство в отношении внука, два года избивавшего бабушку

23 декабря 2020, 18:30
Фото: pixabay.com
Полиция Челябинска возбудила административное дело по факту побоев, которые внук два года наносил своей бабушке. Как выяснилось в ходе разбирательства, в течение этого времени парень отбирал у пожилой женщины пенсию, из-за чего она вела голодный образ жизни.

Как сообщает kursdela.biz, о происходивших в течение двух лет издевательствах стало известно, когда пенсионерка была госпитализирована в больницу, где у нее обнаружили истощение организма, черепно-мозговую травму и другие повреждения.

По информации СМИ, жизнь пенсионерки резко поменялась после попадания ее дочери в тюрьму, когда пенсионерка осталась вместе с внуком под одной крышей. Находиться там было настолько страшно, что пожилая женщина долго гуляла по улице, чтобы не возвращаться домой, или задерживалась в гостях у соседей.

#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57