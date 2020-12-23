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Смертей все больше. В Омске раскрыли страшную «ковидную» статистику

Смертей все больше. В Омске раскрыли страшную «ковидную» статистику

23 декабря 2020, 14:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
Скончались 9 пациентов с COVID-19. Такова статистика регионального министерства здравоохранения.

По информации на среду, 23 декабря от коронавируса умерли еще девять жителей Омской области. За время пандемии зафиксировано 812 летальных исходов. За сутки диагноз подтвердился у 241 человека, всего в регионе было зарегистрировано 28139 заболевших. В России объявлено о 27250 заразившихся и 549 смертях.

Ранее омичам напомнили о запрете на корпоративы. Как подчеркнул Юрий Чистяков из министерства региональной безопасности, проверки перед праздниками будут усилены. Чиновник отметил, что праздник, омраченный страхом возможного визита контролирующих органов, — «это уже не совсем праздник». Жителей региона попросили дождаться завершения пандемии и снятия связанных с ней запретов.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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