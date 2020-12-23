Смертей все больше. В Омске раскрыли страшную «ковидную» статистику

По информации на среду, 23 декабря от коронавируса умерли еще девять жителей Омской области. За время пандемии зафиксировано 812 летальных исходов. За сутки диагноз подтвердился у 241 человека, всего в регионе было зарегистрировано 28139 заболевших. В России объявлено о 27250 заразившихся и 549 смертях.
Ранее омичам напомнили о запрете на корпоративы. Как подчеркнул Юрий Чистяков из министерства региональной безопасности, проверки перед праздниками будут усилены. Чиновник отметил, что праздник, омраченный страхом возможного визита контролирующих органов, — «это уже не совсем праздник». Жителей региона попросили дождаться завершения пандемии и снятия связанных с ней запретов.