Смертей все больше. В Омске раскрыли страшную «ковидную» статистику

По информации на среду, 23 декабря от коронавируса умерли еще девять жителей Омской области. За время пандемии зафиксировано 812 летальных исходов. За сутки диагноз подтвердился у 241 человека, всего в регионе было зарегистрировано 28139 заболевших. В России объявлено о 27250 заразившихся и 549 смертях.