Путин призвал губернаторов сделать 31 декабря выходным днем

Идею сделать 31 декабря 2020 года выходным днем на Госсовете выдвинул глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Президент поддержал эту инициативу и предложил губернаторам регионов, где этот день все еще считается рабочим, сделать его выходным.
Путин добавил, что работа 31 декабря «уже очень своеобразная, мягко говоря». На федеральном уровне сделать этот день выходным нельзя, и потому решение должны принять региональные власти.
Как сообщает ТАСС, депутаты от фракции ЛДПР уже внесли в Госдуму законопроект об отнесении к нерабочим праздничным дням 31 декабря вместо 8 января.