Путин призвал губернаторов сделать 31 декабря выходным днем

Идею сделать 31 декабря 2020 года выходным днем на Госсовете выдвинул глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Президент поддержал эту инициативу и предложил губернаторам регионов, где этот день все еще считается рабочим, сделать его выходным.