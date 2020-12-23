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Омских водителей предупредили об опасном снегопаде

Омских водителей предупредили об опасном снегопаде

23 декабря 2020, 07:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
Во время снегопада движение по проезжей части становится более опасным. Чтобы предотвратить аварию, нужно соблюдать определенные правила, сообщает Госавтоинспекция Омской области.

В Омской области ожидается ухудшение погодных условий, связанных со снегопадом. Госавтоинспекторы предупреждают омских водителей об усилении опасности на дорогах.

Автомобилистам напомнили об обязательном соблюдении безопасного скоростного режима. Также стоит удерживать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние и быть осторожными при совершении маневров.

«Во время снегопада [нужно] снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», — подчеркнули в ГИБДД Омской области.

Отметим, что водителям нужно быть особенно внимательными, когда речь идет о пешеходах на дороге. Стоит помнить, что во время непогоды пешеходов часто плохо видно. Невнимательность может спровоцировать аварию.

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