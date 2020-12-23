Омских водителей предупредили об опасном снегопаде

В Омской области ожидается ухудшение погодных условий, связанных со снегопадом. Госавтоинспекторы предупреждают омских водителей об усилении опасности на дорогах.
Автомобилистам напомнили об обязательном соблюдении безопасного скоростного режима. Также стоит удерживать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние и быть осторожными при совершении маневров.
«Во время снегопада [нужно] снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие», — подчеркнули в ГИБДД Омской области.
Отметим, что водителям нужно быть особенно внимательными, когда речь идет о пешеходах на дороге. Стоит помнить, что во время непогоды пешеходов часто плохо видно. Невнимательность может спровоцировать аварию.