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Омичи пожаловались на «террор» со стороны коллекторов

Омичи пожаловались на «террор» со стороны коллекторов

23 декабря 2020, 11:04
Фото: Медиахолдинг1Mi
В УФССП России по Омской области рассказали о работе по защите жителей региона, пострадавших от действий коллекторов. В ведомстве раскрыли цифры и виды нарушений со стороны взыскателей.

Омские приставы рассказали об итогах работы в области контроля за деятельностью организаций, которые занимаются взысканием просроченной задолженности. В 2020 году 161 привлеченная к административной ответственности компания выплатила 7,5 млн рублей штрафов.

С начала года поступило 348 обращений от граждан, пожаловавшихся на неправомерные действия взыскателей. В частности, кредиторы звонили, отправляли текстовые или голосовые сообщения чаще, чем разрешено законом. В некоторых случаях коллекторы беспокоили людей, у которых вовсе нет долгов. Приставы добились того, чтобы персональные данные обратившихся в ведомство омичей были удалены из базы данных коллекторов.

#Новости#Приставы#Коллекторы#Общество
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