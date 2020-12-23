Омичи пожаловались на «террор» со стороны коллекторов

С начала года поступило 348 обращений от граждан, пожаловавшихся на неправомерные действия взыскателей. В частности, кредиторы звонили, отправляли текстовые или голосовые сообщения чаще, чем разрешено законом. В некоторых случаях коллекторы беспокоили людей, у которых вовсе нет долгов. Приставы добились того, чтобы персональные данные обратившихся в ведомство омичей были удалены из базы данных коллекторов.