На сладкие подарки от мэра Омска потратили более 6 млн рублей

Сладкие наборы в этом году получат 27 693 ребенка — это отличники, победители олимпиад, дети-сироты, приемные и опекаемые маленькие омичи, а также особо одаренные дети в возрасте от 7 до 12 лет.
Из-за того, что в 2020 году нельзя проводить массовые новогодние праздники, дети получат свои подарки в учреждениях социальной сферы, подведомственных структурным подразделениям администрации Омска, а также в КТОСах.
Отмечается, что вместе с подарком юные омичи получат флайер с QR-кодом, который ведет интернет-площадку с записью спектакля Лицейского театра «Летучий корабль» и видеопоздравлением мэра Омска Оксаны Фадиной.