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На сладкие подарки от мэра Омска потратили более 6 млн рублей

На сладкие подарки от мэра Омска потратили более 6 млн рублей

23 декабря 2020, 14:24
Фото: Медиахолдинг1Mi
На подарки для 27.6 тыс омских детей потратили более 6 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе администрации города, подарки получат вдвое больше детей, чем в прошлом году.

Сладкие наборы в этом году получат 27 693 ребенка — это отличники, победители олимпиад, дети-сироты, приемные и опекаемые маленькие омичи, а также особо одаренные дети в возрасте от 7 до 12 лет.

Из-за того, что в 2020 году нельзя проводить массовые новогодние праздники, дети получат свои подарки в учреждениях социальной сферы, подведомственных структурным подразделениям администрации Омска, а также в КТОСах.

Отмечается, что вместе с подарком юные омичи получат флайер с QR-кодом, который ведет интернет-площадку с записью спектакля Лицейского театра «Летучий корабль» и видеопоздравлением мэра Омска Оксаны Фадиной.

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