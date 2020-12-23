Минздрав озвучил пугающие цифры по инфицированным омичам

Согласно опубликованной сводке, на 23 декабря в Омской области 28 139 человек заболели COVID-19. За сутки число заразившихся увеличилось на 241 жителя. Излечившихся стало на 188 омичей больше. За время пандемии от страшной инфекции выздоровели 17 966 пациентов. Количество умерших снова возросло. На этот раз на девять человек. Скорбная статистика насчитывает 812 фамилий.