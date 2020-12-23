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Минздрав озвучил пугающие цифры по инфицированным омичам

Минздрав озвучил пугающие цифры по инфицированным омичам

23 декабря 2020, 14:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
В министерстве здравоохранения поделились свежей информацией.

Согласно опубликованной сводке, на 23 декабря в Омской области 28 139 человек заболели COVID-19. За сутки число заразившихся увеличилось на 241 жителя. Излечившихся стало на 188 омичей больше. За время пандемии от страшной инфекции выздоровели 17 966 пациентов. Количество умерших снова возросло. На этот раз на девять человек. Скорбная статистика насчитывает 812 фамилий.

Региональные власти решили более активно проверять людей на COVID-19. Принудительное тестирование затронет несколько категорий жителей. Речь идет не только об учителях, врачах и сотрудниках социальных сфер. Теперь обязательные тесты ждут работников банков, почты, торговли и ресурсоснабжающих организаций.

#Новости#Минздрав#Коронавирус COVID-19#Общество#Омск сегодня
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