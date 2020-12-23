Министра здравоохранения РФ попросили помочь омскому журналисту

«Министру здравоохранения РФ М. А. Мурашко, Главному врачу ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения РФ (г. Новосибирск) Д. А. Рзаеву, Министру здравоохранения Омской области А. Г. Мураховскому
Уважаемый Михаил Альбертович! Уважаемые Джамиль Афетович, Александр Григорьевич!
Нашему коллеге, собственному корреспонденту «Новой газеты» Георгию Бородянскому необходима срочная операция в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения РФ (г.Новосибирск), который принимает пациентов со всей страны.
К сожалению, в городе Омске такого центра — с самой современной техникой, которая позволяет проводить операции и процедуры на мировом уровне — нет. Операция, по выводу заведующего отделением нейроонкологии Федеральный центр нейрохирургии (Новосибирск) нужна срочная — есть угроза для жизни. Но квоты в этом году закончились!
Нам сказали, что 25 декабря в центре прекращают делать операции до 11 января.
Однако мы убеждены, что в случае угрозы для жизни пациента может быть сделано исключение.
Просим Вас провести Георгию Бородянскому СРОЧНУЮ операцию для спасения его жизни в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения РФ (г.Новосибирск). Возможно, речь идет уже не на дни, а на часы.
23 декабря 2020 года».
На данный момент под обращением поставили свои подписи главные редакторы четырех омских СМИ: «БК55», «Новый Омск», «Коммерческие вести», «Город55». Не исключено, что количество подписавшихся увеличится.