Город55
ГлавноеВсе новости
Министра здравоохранения РФ попросили помочь омскому журналисту

Министра здравоохранения РФ попросили помочь омскому журналисту

23 декабря 2020, 19:33
Фото: БК55
Главный редактор сайта «БК55» Сергей Сусликов опубликовал открытое письмо к руководству Минздрава РФ, «Федерального центра нейрохирургии» и омского министерства здравоохранения с просьбой помочь собкору «Новой газеты» Георгию Бородянскому. Город55 публикует полный текст обращения.

«Министру здравоохранения РФ М. А. Мурашко, Главному врачу ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения РФ (г. Новосибирск) Д. А. Рзаеву, Министру здравоохранения Омской области А. Г. Мураховскому

Уважаемый Михаил Альбертович! Уважаемые Джамиль Афетович, Александр Григорьевич!

Нашему коллеге, собственному корреспонденту «Новой газеты» Георгию Бородянскому необходима срочная операция в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения РФ (г.Новосибирск), который принимает пациентов со всей страны.

К сожалению, в городе Омске такого центра — с самой современной техникой, которая позволяет проводить операции и процедуры на мировом уровне — нет. Операция, по выводу заведующего отделением нейроонкологии Федеральный центр нейрохирургии (Новосибирск) нужна срочная — есть угроза для жизни. Но квоты в этом году закончились!

Нам сказали, что 25 декабря в центре прекращают делать операции до 11 января.

Однако мы убеждены, что в случае угрозы для жизни пациента может быть сделано исключение.

Просим Вас провести Георгию Бородянскому СРОЧНУЮ операцию для спасения его жизни в ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Министерства здравоохранения РФ (г.Новосибирск). Возможно, речь идет уже не на дни, а на часы.

23 декабря 2020 года».

На данный момент под обращением поставили свои подписи главные редакторы четырех омских СМИ: «БК55», «Новый Омск», «Коммерческие вести», «Город55». Не исключено, что количество подписавшихся увеличится.

#Новости#Помощь населению#Помощь#Журналист#Омск сегодня#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57