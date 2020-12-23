Министра здравоохранения РФ попросили помочь омскому журналисту

К сожалению, в городе Омске такого центра — с самой современной техникой, которая позволяет проводить операции и процедуры на мировом уровне — нет. Операция, по выводу заведующего отделением нейроонкологии Федеральный центр нейрохирургии (Новосибирск) нужна срочная — есть угроза для жизни. Но квоты в этом году закончились!