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Бюджетникам из Омской области поднимут зарплаты на 5.5%

Бюджетникам из Омской области поднимут зарплаты на 5.5%

23 декабря 2020, 19:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился поднять минимальную зарплату бюджетников на 5.5%. Новый размер заработной платы будет начисляться уже в 2021 году, сообщили в региональном правительстве.

Решение было принято в рамках региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2020–2030 годы». Согласно ей, за 10 лет в Омской области доля населения с минимальными доходами должна сократиться вдвое с 13.9%.

Одним из шагов к решению проблемы низких доходов станет легализация «серых» зарплат и повышение самой зарплаты работников. В соглашении о минимальной заработной плате в Омской области указано, что с 2021 года жалование работников реального сектора экономики не должно быть ниже 15 384 рублей, что на 5% больше действующей «минималки». Минимальная зарплата бюджетников со следующего года вырастет на 5.5% и будет составлять не менее 14 711 рублей.

На ежегодной пресс-конференции Владимира Путина один из вопросов касался зарплат работников школ в регионах страны. Минимальная зарплата молодого учителя равняется ставке технического работника или охранника. Президент поручил проработать этот вопрос.

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