Бюджетникам из Омской области поднимут зарплаты на 5.5%

Одним из шагов к решению проблемы низких доходов станет легализация «серых» зарплат и повышение самой зарплаты работников. В соглашении о минимальной заработной плате в Омской области указано, что с 2021 года жалование работников реального сектора экономики не должно быть ниже 15 384 рублей, что на 5% больше действующей «минималки». Минимальная зарплата бюджетников со следующего года вырастет на 5.5% и будет составлять не менее 14 711 рублей.