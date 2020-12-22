В Омской области выплаты на детей увеличат вдвое. Власти рассказали, кто их получит

В 2020 году на социальные выплаты для семей с детьми по нацпроекту «Демография» было выделено 4.8 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в 2019 году (2.6 млрд рублей). Это связано в первую очередь с тем, что увеличилось количество семей-получателей выплат. Сейчас их в регионе насчитывается около 13 тыс, а выплаты достигают 10.4 тыс рублей.