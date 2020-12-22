В Омской области продолжаются проверки соблюдения масочного режима

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на прошлой неделе усиленное внимание уделялось соблюдению «масочного режима» и ограничительных мер в муниципальных районах области.
Министерством региональной безопасности Омской области совместно с Управлением МВД по Омской области проверены два муниципальных района. Чаще всего люди появляются в магазинах без средств индивидуальной защиты. Кроме того, составлен протокол на аквапарк, предоставлявший услуги, несмотря на ограничение деятельности досуговых заведений.
За неделю составлено 8 протоколов на пассажиров и 2 на водителей общественного транспорта. Выявлено 200 нарушений на объектах торговли.
Выявлено 9 работающих баров и ресторанов, в отношении которых возбуждены дела об административном правонарушении. С начала пандемии в отношении граждан вынесено решений на сумму более 11 млн рублей, а также на 144 ИП и юрлиц на сумму более 5 млн рублей.