В Омской области продолжаются проверки соблюдения масочного режима

Выявлено 9 работающих баров и ресторанов, в отношении которых возбуждены дела об административном правонарушении. С начала пандемии в отношении граждан вынесено решений на сумму более 11 млн рублей, а также на 144 ИП и юрлиц на сумму более 5 млн рублей.