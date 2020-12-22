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В Омской области продолжаются проверки соблюдения масочного режима

В Омской области продолжаются проверки соблюдения масочного режима

22 декабря 2020, 15:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Сегодня состоялась пресс-конференция, посвященная соблюдению «масочного режима» омичами. Подведены итоги контрольных мероприятий в общественном транспорте, торговых и досуговых объектах.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки на прошлой неделе усиленное внимание уделялось соблюдению «масочного режима» и ограничительных мер в муниципальных районах области.

Министерством региональной безопасности Омской области совместно с Управлением МВД по Омской области проверены два муниципальных района. Чаще всего люди появляются в магазинах без средств индивидуальной защиты. Кроме того, составлен протокол на аквапарк, предоставлявший услуги, несмотря на ограничение деятельности досуговых заведений.

За неделю составлено 8 протоколов на пассажиров и 2 на водителей общественного транспорта. Выявлено 200 нарушений на объектах торговли.

Выявлено 9 работающих баров и ресторанов, в отношении которых возбуждены дела об административном правонарушении. С начала пандемии в отношении граждан вынесено решений на сумму более 11 млн рублей, а также на 144 ИП и юрлиц на сумму более 5 млн рублей.

#Новости#Проверка#Проверки общественного транспорта#Средства индивидуальной защиты#Маски#Соблюдение масочного режима#Общество
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