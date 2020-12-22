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В Омске вандалы разгромили выставку в метропереходе

В Омске вандалы разгромили выставку в метропереходе

22 декабря 2020, 16:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске неизвестные испортили экспозицию в метропереходе, посвященную птицам, которые занесены в Красную книгу Омской области. «Новый Омск» заметил, что таблички с редкими птицами разбили или украли.

Речь идет об арт-объекте, установленном в подземном пешеходном переходе у библиотеки Пушкина. Инсталляцию с редкими птицами, которые живут на территории Омской области, установили в переходе в рамках «Проекта М».

По задумке авторов, подвешенные на потолке таблички с изображением редких птиц должны «летать» в воздухе. Однако их «полету» помешали, разбив или вовсе оторвав часть изображений. Информационные щиты на стенах также либо сорваны, либо испорчены.

Пострадали и экспонаты выставки, посвященной легендарным омичам. В переходе было установлено восемь монументов с известными художниками, актерами и учеными из Омска. Теперь среди них нет розовой скульптуры, посвященной Любови Полищук.

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