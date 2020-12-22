В Омске реанимируют востребованный автобусный маршрут

Как рассказали в СРО «Омский транспортный союз», компания переводит подвижной состав с маршрута № 64 на практически заглохший маршрут № 59 (пос. Биофабрика — Омский нефтеперерабатывающий завод). Часть этого маршрута проходит по улице Омской, жители которой давно испытывали трудности с транспортной доступностью — из-за редкости автобусов им приходилось ходить на остановки на улице 10 лет Октября, известной своей загруженностью. Сейчас же этот маршрут реанимируют.