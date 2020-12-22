В Омске реанимируют востребованный автобусный маршрут

Как рассказали в СРО «Омский транспортный союз», компания переводит подвижной состав с маршрута № 64 на практически заглохший маршрут № 59 (пос. Биофабрика — Омский нефтеперерабатывающий завод). Часть этого маршрута проходит по улице Омской, жители которой давно испытывали трудности с транспортной доступностью — из-за редкости автобусов им приходилось ходить на остановки на улице 10 лет Октября, известной своей загруженностью. Сейчас же этот маршрут реанимируют.
Автобусы будут ходить с интервалом 8-10 минут. При этом пассажиров будут обслуживать новые комфортные автобусы на метане.
«Ждем омичей в наших автобусах, а мы готовы ответить регулярностью сообщений, чего на маршруте № 59 никогда не было. С улицы Омской было проблематично уехать, в последние годы там практически не осталось транспорта», — отметили в союзе.
Отслеживать автобусы можно в мобильном приложении HUBB либо на сайте bus-55.ru (для просмотра с телефона bus-55.ru/wap).
Напомним, за год «Омский транспортный союз» практически полностью обновил автопарк, закупив порядка 60 современных автобусов, работающих на метане.