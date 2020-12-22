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В Омске реанимируют востребованный автобусный маршрут

В Омске реанимируют востребованный автобусный маршрут

22 декабря 2020, 15:51
Фото: "Город55"
С 1 января транспортная компания «Тортранс» возобновляет пассажирские перевозки по маршруту № 59, на котором до этого практически не было транспорта. Жители улицы Омской смогут пользоваться остановками рядом с домом. Кроме того, это позволит объезжать пробки по улице 10 лет Октября.

Как рассказали в СРО «Омский транспортный союз», компания переводит подвижной состав с маршрута № 64 на практически заглохший маршрут № 59 (пос. Биофабрика — Омский нефтеперерабатывающий завод). Часть этого маршрута проходит по улице Омской, жители которой давно испытывали трудности с транспортной доступностью — из-за редкости автобусов им приходилось ходить на остановки на улице 10 лет Октября, известной своей загруженностью. Сейчас же этот маршрут реанимируют.

Автобусы будут ходить с интервалом 8-10 минут. При этом пассажиров будут обслуживать новые комфортные автобусы на метане.

«Ждем омичей в наших автобусах, а мы готовы ответить регулярностью сообщений, чего на маршруте № 59 никогда не было. С улицы Омской было проблематично уехать, в последние годы там практически не осталось транспорта», — отметили в союзе.

Отслеживать автобусы можно в мобильном приложении HUBB либо на сайте bus-55.ru (для просмотра с телефона bus-55.ru/wap).

Напомним, за год «Омский транспортный союз» практически полностью обновил автопарк, закупив порядка 60 современных автобусов, работающих на метане.

#Новости#Транспорт#Общество#Омск сегодня
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