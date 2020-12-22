В деревне Омского района к Новому году завершат строительство водопровода

«На протяжении реконструкции особых сложностей при монтаже трубопроводов не возникало. На сегодняшний день работы близятся к завершению. Прежнего водопровода не хватало на всю деревню», - рассказали в администрации Омского района.
В 2021 году запланирована реконструкция водопровода в селе Ульяновка Богословского сельского поселения. Также в планах обновить водопровод в деревне Березянка. Проектно-сметная документация по этим двум объектам уже готова.
В бюджет 2021 года заложено 2,694 млн рублей на строительство и реконструкцию водопроводных сетей. Из них 900 тыс на строительство сетей в Дружиснком сельском поселении, на строительство водопроводных сетей в селе Морозовка – 1,794 млн рублей.
На разработку документации для строительства водопровода в поселке Омский потратят еще 2 млн рублей.