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В деревне Омского района к Новому году завершат строительство водопровода

В деревне Омского района к Новому году завершат строительство водопровода

22 декабря 2020, 13:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В деревне Петровка Лузинского сельского поселения Омской области завершают работы по строительству водопровода. Реконструкцией занимается подрядная организация ООО «Азовский строительный отдел» Игоря Брагина. Сумма затрат составила 18 млн рублей.

«На протяжении реконструкции особых сложностей при монтаже трубопроводов не возникало. На сегодняшний день работы близятся к завершению. Прежнего водопровода не хватало на всю деревню», - рассказали в администрации Омского района.

В 2021 году запланирована реконструкция водопровода в селе Ульяновка Богословского сельского поселения. Также в планах обновить водопровод в деревне Березянка. Проектно-сметная документация по этим двум объектам уже готова.

В бюджет 2021 года заложено 2,694 млн рублей на строительство и реконструкцию водопроводных сетей. Из них 900 тыс на строительство сетей в Дружиснком сельском поселении, на строительство водопроводных сетей в селе Морозовка – 1,794 млн рублей.

На разработку документации для строительства водопровода в поселке Омский потратят еще 2 млн рублей.

#Новости#Общество
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