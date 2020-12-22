В деревне Омского района к Новому году завершат строительство водопровода

В бюджет 2021 года заложено 2,694 млн рублей на строительство и реконструкцию водопроводных сетей. Из них 900 тыс на строительство сетей в Дружиснком сельском поселении, на строительство водопроводных сетей в селе Морозовка – 1,794 млн рублей.