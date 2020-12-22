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Союз пациентов заявил о дефиците 42 видов лекарств

Союз пациентов заявил о дефиците 42 видов лекарств

22 декабря 2020, 16:44
Фото: pxhere.com
Во Всероссийском союзе пациентов (ВСП) заявили о том, что последние несколько месяцев в стране наблюдается дефицит 42 препаратов, среди которых и использующихся при лечении ковида.

Согласно имеющейся информации, пишет iz.ru, в виду имеются важнейшие лекарства, необходимые при хронических заболеваниях. Причина дефицита — включение препаратов в рекомендации терапии пациентов с COVID-19, что спровоцировало повышенный спрос.

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