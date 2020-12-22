Омские синоптики удивились погодным итогам года

В ведомстве пояснили, что практически раз в три дня наблюдался режим НМУ — в это время предприятия должны снижать уровень выбросов, чтобы они не опускались на город. Таких дней с января по ноябрь в УГМС насчитали 135, что стало абсолютным рекордом. Ранее режим НМУ почти так же часто фиксировался в 2018 году, когда неблагоприятных дней было 111.