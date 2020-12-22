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Омские синоптики удивились погодным итогам года

Омские синоптики удивились погодным итогам года

22 декабря 2020, 19:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
Уходящий год в Омской области побил сразу несколько важных и интересных рекордов. Оказалось, что за 11 месяцев 2020 года в регионе был побит абсолютный рекорд по средней температуре, а дней с неблагоприятными метеоусловиями насчитали сразу 135, сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В ведомстве пояснили, что практически раз в три дня наблюдался режим НМУ — в это время предприятия должны снижать уровень выбросов, чтобы они не опускались на город. Таких дней с января по ноябрь в УГМС насчитали 135, что стало абсолютным рекордом. Ранее режим НМУ почти так же часто фиксировался в 2018 году, когда неблагоприятных дней было 111.

Отмечается, что в эти дни в городе омичи могли наблюдать туман, штиль, слабый ветер и повышение температуры. В этом году такие явления повторялись достаточно часто, и потому режим НМУ объявлялся практически раз в три дня.

Кроме этого в Омске оказалась побит 50-летний температурный рекорд. Как рассказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко, в этом году среднегодовая температура оказалась почти вдвое выше предыдущего рекорда.

«Анализ показывает, что за 11 месяцев среднегодовая температура воздуха в Омске была выше, чем за весь период наблюдений и составила около +5 градусов. До этого максимума, начиная с 1900 года, самая высокая среднегодовая температура в Омске отмечена в 1983 и 2008 годах, она составила +3.5 градуса», — поделилась Наталия Криворучко.

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