Омичи устроили необычный «елочный» флешмоб

В редакцию Города55 прислали информацию о флешмобе, который прошел в городе в преддверии Нового года. Омские водители решили необычным способом поздравить омичей с наступающим праздником.
Для этого автомобилисты выстроили машины в форме елки. В мероприятии приняли участие 310 автомобилей.
«Конечно, мы не побили рекорд Санкт-Петербурга, но точно обогнали сибирский рекорд. Это было нереально круто, и мы войдем в историю!» — поделились подробностями организаторы.
Отметим, что омские водители оказались не единственными, кто решил поздравить своих земляков. Автомобилисты из Новосибирска также собрали елку из автомобилей в родном городе.