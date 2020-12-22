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Омичи устроили необычный «елочный» флешмоб

Омичи устроили необычный «елочный» флешмоб

22 декабря 2020, 12:33
Фото: скриншот с видео
Омские водители поздравили земляков с наступающим Новым городом с помощью елки из автомобилей.

В редакцию Города55 прислали информацию о флешмобе, который прошел в городе в преддверии Нового года. Омские водители решили необычным способом поздравить омичей с наступающим праздником.

Для этого автомобилисты выстроили машины в форме елки. В мероприятии приняли участие 310 автомобилей.

«Конечно, мы не побили рекорд Санкт-Петербурга, но точно обогнали сибирский рекорд. Это было нереально круто, и мы войдем в историю!» — поделились подробностями организаторы.

Фото: Катерина Ширкунова / Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Отметим, что омские водители оказались не единственными, кто решил поздравить своих земляков. Автомобилисты из Новосибирска также собрали елку из автомобилей в родном городе.

#Новости#Флэшмоб#Новый год#Общество#Омск сегодня
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