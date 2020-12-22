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Омичи рассказали, чем им запомнился 2020 год

Омичи рассказали, чем им запомнился 2020 год

22 декабря 2020, 15:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Жители Омска уходящий 2020 год запомнили поправками к Конституции, 75-летием Победы, программой благоустройства улиц и ремонтом дорог, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, передает РИА Новости.

Принятие поправок в основной закон страны стало самым важным событием для москвичей и красноярцев, а для омичей и жителей еще пяти городов оказалась важна реализация программы ремонта дорог и усилия властей в сфере благоустройства.

Одним из ключевых мероприятий стало празднование 75-летия Победы. Жители всей России запомнили в 2020 году массовый переход на «удаленку» и дистанционное обучение, выплаты на детей и повышение пособий по безработице.

Назвали россияне и свои главные страхи в 2020 году. Так, 37% респондентов ответили, что больше всего боялись потерять работу из-за пандемии коронавируса. Каждый пятый россиянин связал появление проблем в жизни за 2020 год с пандемией коронавируса.

#Новости#Пандемия#Коронавирус COVID-19#Общество
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