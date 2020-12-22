Омичи рассказали, чем им запомнился 2020 год

Принятие поправок в основной закон страны стало самым важным событием для москвичей и красноярцев, а для омичей и жителей еще пяти городов оказалась важна реализация программы ремонта дорог и усилия властей в сфере благоустройства.
Одним из ключевых мероприятий стало празднование 75-летия Победы. Жители всей России запомнили в 2020 году массовый переход на «удаленку» и дистанционное обучение, выплаты на детей и повышение пособий по безработице.
Назвали россияне и свои главные страхи в 2020 году. Так, 37% респондентов ответили, что больше всего боялись потерять работу из-за пандемии коронавируса. Каждый пятый россиянин связал появление проблем в жизни за 2020 год с пандемией коронавируса.