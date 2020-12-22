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На бесплатные лекарства для омичей выделили еще 40 млн рублей

На бесплатные лекарства для омичей выделили еще 40 млн рублей

22 декабря 2020, 15:06
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омская область получила еще 40 млн рублей на закупку лекарств от коронавируса для предоставления их пациентам бесплатно. Об этом сегодня стало известно во время оперштаба в правительстве Омской области.

Ранее на бесплатные лекарства для омичей выделялось 72 млн рублей, на всю сумму закупили медикаменты. Ими снабдили уже 5 630 пациентов, лекарства для них обошлись в 18.2 млн рублей. В конце прошлой недели регион получил еще 40 млн рублей, до 25 декабря Минздрав Омской области заключит контракты на 20 млн рублей. Отмечается, что во время новогодних праздников перебоев с поставками медикаментов не ожидается.

Также на заседании оперштаба власти обсудили необходимость обязательного тестирования на коронавирус еще большего числа омичей. Помимо этого власти уделили особое внимание проверкам общественных мест и масочного режима.

К 22 декабря в Омской области коронавирусную инфекцию нашли у 27 тыс человек.

#Новости#Льготные лекарства#Коронавирус COVID-19#Город
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