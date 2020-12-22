На бесплатные лекарства для омичей выделили еще 40 млн рублей

Ранее на бесплатные лекарства для омичей выделялось 72 млн рублей, на всю сумму закупили медикаменты. Ими снабдили уже 5 630 пациентов, лекарства для них обошлись в 18.2 млн рублей. В конце прошлой недели регион получил еще 40 млн рублей, до 25 декабря Минздрав Омской области заключит контракты на 20 млн рублей. Отмечается, что во время новогодних праздников перебоев с поставками медикаментов не ожидается.