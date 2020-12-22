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Бармен из Омска устроил танцы на капоте чужого авто

Бармен из Омска устроил танцы на капоте чужого авто

22 декабря 2020, 17:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Работнику одного из омских ресторанов придется выплатить почти 100 тыс рублей владельцу машины, на которой парень устроил дискотеку. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, омич не смог себя сдержать, употребив лишний алкоголь.

Танцы в необычном месте омич устроил 15 сентября этого года в районе Бульвара Зеленого. Его вместе с приятелем заметила продавец одного из торговых павильонов поблизости. Женщина передала видеозапись происходящего хозяину авто, а тот обратился в полицию.

Правоохранители выяснили, что танцы на автомобиле Chevrolet KLIT Aveo устроил 20-летний работник одного из местных ресторанов. В ночь на 15 сентября он вместе с другом шел в круглосуточный магазин, не сдержался и запрыгнул на капот автомобиля, а затем на крышу. Парень разбил лобовое стекло и серьезно повредил корпус, эксперт оценил стоимость восстановления почти в 95 тыс рублей.

Парень признался в случившемся и пообещал оплатить ремонт машины. На него завели уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества». Омичу грозит штраф до 40 тыс рублей либо 2 года тюрьмы.

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