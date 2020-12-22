Бармен из Омска устроил танцы на капоте чужого авто

Правоохранители выяснили, что танцы на автомобиле Chevrolet KLIT Aveo устроил 20-летний работник одного из местных ресторанов. В ночь на 15 сентября он вместе с другом шел в круглосуточный магазин, не сдержался и запрыгнул на капот автомобиля, а затем на крышу. Парень разбил лобовое стекло и серьезно повредил корпус, эксперт оценил стоимость восстановления почти в 95 тыс рублей.