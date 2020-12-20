После объявления Путина омское ведомство изменило график работы

Posted 20 декабря 2020,, 06:24
Published 20 декабря 2020,, 06:24
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Омское отделение Пенсионного фонда России работает второй выходной день подряд. Новый график не навсегда. Дополнительные смены появились, чтобы омичи успели разобраться с заявлениями для выплат до конца года.
«Для удобства граждан, которые не могут подать заявление на выплату детям до 8 лет или смену счета через портал госуслуг, будет организована работа клиентских служб», — сообщается на официальном сайте омского отделения. Жителей принимают не только в самом Омске, но и в районах области. Клиентские службы работают с 8:30 до 17:45.