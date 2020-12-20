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Posted 20 декабря 2020,, 06:24

Published 20 декабря 2020,, 06:24

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

После объявления Путина омское ведомство изменило график работы

20 декабря 2020, 06:24
17 декабря на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин анонсировал новые меры поддержки населения. Так, речь шла о дополнительных выплатах малоимущим семьям, а также о «скромном подарке» в виде 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 7 лет. Деньги обещали перечислить до конца года. Это повлияло на омское ведомство.

Омское отделение Пенсионного фонда России работает второй выходной день подряд. Новый график не навсегда. Дополнительные смены появились, чтобы омичи успели разобраться с заявлениями для выплат до конца года.

«Для удобства граждан, которые не могут подать заявление на выплату детям до 8 лет или смену счета через портал госуслуг, будет организована работа клиентских служб», — сообщается на официальном сайте омского отделения. Жителей принимают не только в самом Омске, но и в районах области. Клиентские службы работают с 8:30 до 17:45.

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