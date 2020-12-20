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Омичей с Левобережья ждет отключение воды

Омичей с Левобережья ждет отключение воды

20 декабря 2020, 19:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
22 декабря, во вторник, в Омске отключат холодную воду сразу в нескольких социальных учреждениях и жилых домах, сообщает «ОмскВодоканал».

Холодной вод в домах и административных зданиях не будет из-за ремонта сетей. Отключение коснется строений на улицах Бетховена, Кошевого и Профинтерна.

«ОмскВодоканал» планирует менять задвижку на водопроводе по улице Бетховена. Воду перекроют с 9:00 до 20:00 для жителей домов № 30, 25,25а, 23, 21 и 24 по улице Бетховена, а также домов № 25 и № 23 по улице Кошевого.

Без холодного водоснабжения останутся школа искусств (Бетховена, 26), почта (Бетховена, 28) и Кировская администрация (Профинтерна, 15).

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