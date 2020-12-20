Омичей с Левобережья ждет отключение воды

Холодной вод в домах и административных зданиях не будет из-за ремонта сетей. Отключение коснется строений на улицах Бетховена, Кошевого и Профинтерна.
«ОмскВодоканал» планирует менять задвижку на водопроводе по улице Бетховена. Воду перекроют с 9:00 до 20:00 для жителей домов № 30, 25,25а, 23, 21 и 24 по улице Бетховена, а также домов № 25 и № 23 по улице Кошевого.
Без холодного водоснабжения останутся школа искусств (Бетховена, 26), почта (Бетховена, 28) и Кировская администрация (Профинтерна, 15).