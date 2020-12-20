Омичей с Левобережья ждет отключение воды

«ОмскВодоканал» планирует менять задвижку на водопроводе по улице Бетховена. Воду перекроют с 9:00 до 20:00 для жителей домов № 30, 25,25а, 23, 21 и 24 по улице Бетховена, а также домов № 25 и № 23 по улице Кошевого.