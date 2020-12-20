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Объявлено число ковид-смертей в Омской области

Объявлено число ковид-смертей в Омской области

20 декабря 2020, 14:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Число новых случаев заражения коронавирусом перестало стремительно расти, однако смерти пациентов с этим диагнозом фиксируют ежедневно. Скорбный список пополнился и за минувшие сутки, передает областной минздрав.

На сегодня выявлено 239 новых случаев заражения. Также за сутки скончались 7 жителей Омской области. Общее количество смертей — 788.

Региональный Минздрав опубликовал список районов, в которых за минувшие 24 часа была найдена опасная инфекция. Так, сразу 10 случаев в Калачинском районе. По 9 в Азовском, Исилькульском и Полтавском районах. В Москаленском прибавилось 7 заболевших. Еще по 5 в Марьяновском и Называевском. 4 ковид-положительных обнаружили в Колосовском районе, 3 — в Омском, 2 — в Муромцевском и 1 случай заражения коронавирусом выявили в Тарском районе Омской области.

Большинство же новых инфицированных находятся в самом Омске — 175 человек.

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