Объявлено число ковид-смертей в Омской области

Региональный Минздрав опубликовал список районов, в которых за минувшие 24 часа была найдена опасная инфекция. Так, сразу 10 случаев в Калачинском районе. По 9 в Азовском, Исилькульском и Полтавском районах. В Москаленском прибавилось 7 заболевших. Еще по 5 в Марьяновском и Называевском. 4 ковид-положительных обнаружили в Колосовском районе, 3 — в Омском, 2 — в Муромцевском и 1 случай заражения коронавирусом выявили в Тарском районе Омской области.