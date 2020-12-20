На ремонт омских дорог потратят 1,5 миллиарда

Городская администрация прошла отбор регионального Минстроя на предоставление субсидий по проекту «Дорожная сеть». Согласно протоколу с официального сайта облправительства, в 2021 году размер субсидии составит 698,5 миллионов рублей, в 2022 — 620,1 миллионов. Так, субсидия сможет покрыть 89% от общей суммы расходов. Из городского бюджета нужно будет добавить еще 163 миллиона. Общая стоимость ремонта дорог — 1,5 миллиарда рублей.