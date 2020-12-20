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Posted 20 декабря 2020,, 11:33

Published 20 декабря 2020,, 11:33

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На ремонт омских дорог потратят 1,5 миллиарда

20 декабря 2020, 11:33
На ремонт дорог Омску распределили 1,3 миллиарда рублей субсидий. Денег хватит для работы на 37 участках, сообщает облправительство.

Городская администрация прошла отбор регионального Минстроя на предоставление субсидий по проекту «Дорожная сеть». Согласно протоколу с официального сайта облправительства, в 2021 году размер субсидии составит 698,5 миллионов рублей, в 2022 — 620,1 миллионов. Так, субсидия сможет покрыть 89% от общей суммы расходов. Из городского бюджета нужно будет добавить еще 163 миллиона. Общая стоимость ремонта дорог — 1,5 миллиарда рублей.

Распределение субсидий теперь должно утвердить Правительство Омской области. В 2021 году в Омске планируют отремонтировать 26 автодорог:

  • Крупской (от Дмитриева до бульвара Архитекторов);
  • Дмитриева (от Крупской до Ватутина);
  • 3-ю Енисейскую (от Конева до 3-й Островской);
  • Воровского (от 1-й Красной Звезды до 1-й Трамвайной);
  • 1-ю Советскую (от 1-й Красной Звезды до Калинина);
  • Калинина (от 1-й Советской до Лобкова);
  • Труда (от Лобкова до 12-й Пролетарской);
  • Лобкова (от проспекта Маркса до Калинина);
  • 1-ю Красной Звезды (от 1-й Марьяновской до 1-й Советской);
  • дорогу через поселок 7-й Кирпичный (от переулка Безымянного до Владивостокской);
  • переулок Безымянный (от 6-й Ленинградской до дороги через поселок 7-й Кирпичный);
  • 6-ю Ленинградскую (от 6-й Станционной до переулка Безымянного);
  • Светловскую (от Новокирпичной до остановки «Поселок Светлый»);
  • 5-ю Кордную (от Промышленной до 3-й Молодежной);
  • Волховстроя (от Кемеровской до 2-й Дачной);
  • 2-ю Кольцевую (от 2-й Дачной до Берёзовой);
  • 2-ю Дачную (от Красного Пути до 2-й Кольцевой);
  • Спортивную (от Сиреневой до Спортивной, 1а);
  • Арктическую (от 11-й Ремесленной до 5-й Армии);
  • Шебалдина (от 10 лет Октября до Нейбута);
  • Почтовую (от Жукова до проспекта Маркса);
  • Булатова (от Гусарова до Орджоникидзе);
  • Ленина (от Ленинградской площади до Маяковского);
  • Маяковского (от Ленина до проспекта Маркса);
  • поселок Биофабрика (от 10 лет Октября до поселка Биофабрика, 28);
  • дорогу вдоль здания № 21 на 21-й Амурской (от Завертяева до строения 1а, литера АБ, на Завертяева).

Ремонт улицы Дмитриева обойдется в 76,1 миллион рублей. Это самый высокий ценник. 93 миллиона требуется на 5-ю Кордную, а также 59,7 для ремонта улицы Светловская.

В 2022 году работы планируют провести на 11 участках:

  • дублер Перелёта (от Крупской до Перелёта);
  • дублер Лукашевича (от Шаронова до Ватутина);
  • Моторная (от Сибирского проспекта до Машиностроительной);
  • Промышленная (от 5-й Кордной до Индустриальной);
  • Индустриальная (от Промышленной до Космического проспекта);
  • Аграрная (от Загородной до Комбинатской);
  • Загородная (от проспекта Мира до Аграрной);
  • Арсеньева (от 8-й Восточной до 4-й Челюскинцев);
  • Фрунзенский мост (от Гусарова до Жукова);
  • Маршала Жукова (от Фрунзенского моста до Бульварной);
  • Кемеровская (от Орджоникидзе до набережной Тухачевского).

Почти половина бюджета требуется на ремонт дублера улицы Лукашевича — это 127,1 миллиона рублей. Еще дороже обойдется восстановление улицы Маршала Жукова — 155,1 миллиона рублей. На Фрунзенский мост планируют 76,7 миллионов, на улицу Кемеровская — 51,1.

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