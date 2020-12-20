На ремонт омских дорог потратят 1,5 миллиарда

Posted 20 декабря 2020,, 11:33
Published 20 декабря 2020,, 11:33
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Городская администрация прошла отбор регионального Минстроя на предоставление субсидий по проекту «Дорожная сеть». Согласно протоколу с официального сайта облправительства, в 2021 году размер субсидии составит 698,5 миллионов рублей, в 2022 — 620,1 миллионов. Так, субсидия сможет покрыть 89% от общей суммы расходов. Из городского бюджета нужно будет добавить еще 163 миллиона. Общая стоимость ремонта дорог — 1,5 миллиарда рублей.
Распределение субсидий теперь должно утвердить Правительство Омской области. В 2021 году в Омске планируют отремонтировать 26 автодорог:
Ремонт улицы Дмитриева обойдется в 76,1 миллион рублей. Это самый высокий ценник. 93 миллиона требуется на 5-ю Кордную, а также 59,7 для ремонта улицы Светловская.
В 2022 году работы планируют провести на 11 участках:
Почти половина бюджета требуется на ремонт дублера улицы Лукашевича — это 127,1 миллиона рублей. Еще дороже обойдется восстановление улицы Маршала Жукова — 155,1 миллиона рублей. На Фрунзенский мост планируют 76,7 миллионов, на улицу Кемеровская — 51,1.