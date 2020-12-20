Бурков обсудил в Правительстве РФ омское жилье

«Сегодня показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра для Омской области установлен в размере 38 961 рубль. А фактически сложившаяся рыночная цена — в среднем 46 821 рубль. Данное обстоятельство тормозит реализацию социальных программ. В первую очередь это влияет на приобретение и строительство жилых помещений при формировании спецжилфонда для льготников и переселении из аварийного жилья», — цитирует «Омская губерния» Александра Буркова.