Бурков обсудил в Правительстве РФ омское жилье

Posted 20 декабря 2020,, 10:02
Published 20 декабря 2020,, 10:02
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Встреча состоялась сегодня. Чиновники обсуждали вопрос об увеличении финансирования по программе «Формирование комфортной городской среды» и доведения нормативных расценок на жилье для социальных нужд до актуальных.
«Сегодня показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра для Омской области установлен в размере 38 961 рубль. А фактически сложившаяся рыночная цена — в среднем 46 821 рубль. Данное обстоятельство тормозит реализацию социальных программ. В первую очередь это влияет на приобретение и строительство жилых помещений при формировании спецжилфонда для льготников и переселении из аварийного жилья», — цитирует «Омская губерния» Александра Буркова.
Министр Файзуллин сообщил, что данный вопрос сейчас прорабатывается.
Также на встрече обсуждалась возможность выделения дополнительных средств из федерального бюджета для подготовки молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.