VK Mini Apps: количество мини-приложений выросло на 80%, а аудитория — на 65%

Поддержка не заканчивается на мероприятиях: платформа пополняется новыми функциями и расширяет своё присутствие. В 2020-м разработчики получили возможность публиковать мини-приложения в Одноклассниках. Также платформа встроена в мобильный браузер Atom для Android, который начал работу летом. Авторы могут размещать свои приложения сразу на нескольких площадках — для этого нужно только пройти модерацию. Так бизнес и независимые разработчики увеличивают свою аудиторию и получают новые возможности для продвижения. Кроме того, ВКонтакте повысила доход разработчиков мобильных HTML5-игр и сервисов VK Mini Apps: за нативную медиарекламу в своих проектах они ежемесячно получают на 130% больше, чем раньше.