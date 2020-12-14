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Posted 14 декабря 2020,, 12:12

Published 14 декабря 2020,, 12:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Котлован у «Летура» в центре Омска начали засыпать землей

14 декабря 2020, 12:12
Котлован у торгового комплекса «Летур» в центре Омска начали засыпать землей. Многолетний арендатор участка Эдуард Турманидзе не смог добиться признания его недостроем, и теперь ему придется восстановить участок за свой счет.

Активное проведение работ на участке на улице Бударина заметило издание «ОмскРегион». Сюда начали завозить землю и разравнивать котлован, который пустует здесь больше 10 лет. Работы начались в минувшие выходные и продолжаются до сих пор.

Напомним, котлован у ТК «Летур» появился в 2009 году. Здесь должна была появиться пристройка к торговому комплексу, но ООО «Летур-Центр» в 2016 году приостановил строительство и оформил право собственности. За 7 лет здесь появился только фундамент. В прошлом году мэрия решила расторгнуть договор аренды, и только в декабре 2020 года это удалось сделать.

Сегодня, 14 декабря, должно было состояться заседание Арбитражного суда Омской области по иску депимущества Омска к Эдуарду Турманидзе. Вероятно, предприниматель решил начать работы еще до вынесения решения по иску.

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