Котлован у «Летура» в центре Омска начали засыпать землей

Напомним, котлован у ТК «Летур» появился в 2009 году. Здесь должна была появиться пристройка к торговому комплексу, но ООО «Летур-Центр» в 2016 году приостановил строительство и оформил право собственности. За 7 лет здесь появился только фундамент. В прошлом году мэрия решила расторгнуть договор аренды, и только в декабре 2020 года это удалось сделать.