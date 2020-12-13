Омский бизнесмен незаконно продал имущество на 26 млн рублей

Сделки купли-продажи состоялись несмотря на то, что с 2017 года Турманидзе находился в статусе банкротящегося физического лица. Он не имел права продавать недвижимость, даже через посредников. Объекты должны были либо уйти с молотка на торгах, либо достаться кредиторам бизнесмена. Ими являются национальный банк «Траст» и ИТ-банк.