Омский бизнесмен незаконно продал имущество на 26 млн рублей

Posted 13 декабря 2020,, 05:19
Published 13 декабря 2020,, 05:19
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Конкурсные кредиторы известного омского бизнесмена обратились в полицию и потребовали привлечь Турманидзе к уголовной ответственности. Его, по данным издания, уличили в тайной продаже имущества в Грузии. Склад с земельным участком и подвал купила грузинская фирма, а четырехкомнатная квартира досталась жителю Тбилиси.
Общая стоимость недвижимости — 26,4 миллионов рублей.
Сделки купли-продажи состоялись несмотря на то, что с 2017 года Турманидзе находился в статусе банкротящегося физического лица. Он не имел права продавать недвижимость, даже через посредников. Объекты должны были либо уйти с молотка на торгах, либо достаться кредиторам бизнесмена. Ими являются национальный банк «Траст» и ИТ-банк.
Известно, что финансовый управляющий Левана Турманидзе уже пытался продать имущества законно — на торгах. Однако успехом затея не увенчалась. Правда о действиях бизнесмена вскрылась после запроса кредиторов информации в публичном Минюсте Грузии.