Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 13 декабря 2020,, 05:19

Published 13 декабря 2020,, 05:19

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский бизнесмен незаконно продал имущество на 26 млн рублей

13 декабря 2020, 05:19
Омского бизнесмена Левана Турманидзе обвинили в незаконной продаже квартиры, склада и подвала в Грузии. Эта недвижимости должна была уйти с молотка, сообщают «Коммерческие вести».

Конкурсные кредиторы известного омского бизнесмена обратились в полицию и потребовали привлечь Турманидзе к уголовной ответственности. Его, по данным издания, уличили в тайной продаже имущества в Грузии. Склад с земельным участком и подвал купила грузинская фирма, а четырехкомнатная квартира досталась жителю Тбилиси.

Общая стоимость недвижимости — 26,4 миллионов рублей.

Сделки купли-продажи состоялись несмотря на то, что с 2017 года Турманидзе находился в статусе банкротящегося физического лица. Он не имел права продавать недвижимость, даже через посредников. Объекты должны были либо уйти с молотка на торгах, либо достаться кредиторам бизнесмена. Ими являются национальный банк «Траст» и ИТ-банк.

Известно, что финансовый управляющий Левана Турманидзе уже пытался продать имущества законно — на торгах. Однако успехом затея не увенчалась. Правда о действиях бизнесмена вскрылась после запроса кредиторов информации в публичном Минюсте Грузии.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15