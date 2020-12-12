Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 12 декабря 2020, 13:57

Published 12 декабря 2020, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Старт производства: какие компании из РФ выпускают или планируют выпускать Спутник V

12 декабря 2020, 13:57
Фото: Пресс-служба АФК "Система"
Российские специалисты смогли разработать вакцину от коронавируса. Теперь немаловажной задачей является непосредственно выпуск «Спутника V». Учитывая темпы заболеваемости, объем выпуска препаратов должен быть большим.

Фармкомпании борются за право производства вакцины

 

«Спутник V» разработал Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Выпуском препарата займется не только эта организация, но и еще четыре компании. На данный момент производителями вакцины от коронавируса являются «Генериум», который создал владелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин, и фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп». Последний является активом АФК «Система» (основатель — Владимир Евтушенков).

 

Предполагается, что к производству «Спутника V» также подключатся «Р-фарм» Алексея Репика и «Фармасинтез» Викрама Пунии. В последнем подтвердили, что организацию включат в регистрационное удостоверение вакцины после того, как специалисты подтвердят качество препарата и будут окончательно переданы все необходимые для производства технологии. Также выпуском «Спутника V» планируют заняться Biocad, 30% которой принадлежат Харитонину, а также «Медсинтез», принадлежащий семье депутата Государственной думы Александра Петрова.

 

Как отметил генеральный директор Biocad Дмитрий Морозов в разговоре с изданием «Ведомости» (автор Мария Котова), процесс трансфера технологий завершится до конца текущего года. Также он высказался о планируемой производственной мощности. Предполагается, что холдинг ежемесячно будет выпускать 2 миллиона доз вакцин от коронавируса. При этом точное число получится определить только после того, как будет завершен трансфер технологий.

Какие еще средства выпускаются для борьбы с COVID-19

 

Одним из лидеров по производству лекарств в России является «Биннофарм Групп», который поддерживает Евтушенков Владимир. Многие препараты, которые выпускает холдинг, используются для лечения коронавирусной инфекции. В их числе — антибактериальные препараты «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Линезолид», «Меропенем» и «Моксифлоксацин». В связи с появлением и распространением нового вируса фармакологический холдинг за девять месяцев 2020 года увеличил объемы производства перечисленных выше препаратов в два раза, а это порядка 10,6 миллиона упаковок в месяц.

 

Что касается «Спутника V», то «Биннофарм Групп» стала первой компанией не только в России, но и в мире, которая запустила серийное производство вакцин от коронавируса. Поэтому фармацевтический холдинг сыграл большую роль в борьбе с пандемией.

 

Лекарства и вакцина — не единственное, что необходимо для того, чтобы противостоять пандемии. «Биннофарм Групп» выпускает также тест-системы, которые позволяют в течение 30 минут определить, заражен ли человек коронавирусом или нет.

Подпишитесь
«Предсказание» сбылось. «Омскоблстройзаказчик» остался без руководителя
Сегодня, 08:32
Команду омской мэрии пополнил руководитель стройкомпаний Михаил Веселев
Сегодня, 07:51
Верблюда-убийцу из Омской области застрелили
Вчера, 15:14
Омский торговец мебелью вчинил иск ВТБ на 145 миллионов
Сегодня, 06:55
Очистные сооружения на Левобережье Омска построят из остатков старой «Арены»
Сегодня, 09:03
Нормальное явление. В мэрии Омска сообщили о сокращении числа премий творческим детям
Сегодня, 04:25