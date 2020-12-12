Одним из лидеров по производству лекарств в России является «Биннофарм Групп», который поддерживает Евтушенков Владимир. Многие препараты, которые выпускает холдинг, используются для лечения коронавирусной инфекции. В их числе — антибактериальные препараты «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Линезолид», «Меропенем» и «Моксифлоксацин». В связи с появлением и распространением нового вируса фармакологический холдинг за девять месяцев 2020 года увеличил объемы производства перечисленных выше препаратов в два раза, а это порядка 10,6 миллиона упаковок в месяц.