Posted 12 декабря 2020, 13:57
Published 12 декабря 2020, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
«Спутник V» разработал Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Выпуском препарата займется не только эта организация, но и еще четыре компании. На данный момент производителями вакцины от коронавируса являются «Генериум», который создал владелец «Фармстандарта» Виктор Харитонин, и фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп». Последний является активом АФК «Система» (основатель — Владимир Евтушенков).
Предполагается, что к производству «Спутника V» также подключатся «Р-фарм» Алексея Репика и «Фармасинтез» Викрама Пунии. В последнем подтвердили, что организацию включат в регистрационное удостоверение вакцины после того, как специалисты подтвердят качество препарата и будут окончательно переданы все необходимые для производства технологии. Также выпуском «Спутника V» планируют заняться Biocad, 30% которой принадлежат Харитонину, а также «Медсинтез», принадлежащий семье депутата Государственной думы Александра Петрова.
Как отметил генеральный директор Biocad Дмитрий Морозов в разговоре с изданием «Ведомости» (автор Мария Котова), процесс трансфера технологий завершится до конца текущего года. Также он высказался о планируемой производственной мощности. Предполагается, что холдинг ежемесячно будет выпускать 2 миллиона доз вакцин от коронавируса. При этом точное число получится определить только после того, как будет завершен трансфер технологий.
Одним из лидеров по производству лекарств в России является «Биннофарм Групп», который поддерживает Евтушенков Владимир. Многие препараты, которые выпускает холдинг, используются для лечения коронавирусной инфекции. В их числе — антибактериальные препараты «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Линезолид», «Меропенем» и «Моксифлоксацин». В связи с появлением и распространением нового вируса фармакологический холдинг за девять месяцев 2020 года увеличил объемы производства перечисленных выше препаратов в два раза, а это порядка 10,6 миллиона упаковок в месяц.
Что касается «Спутника V», то «Биннофарм Групп» стала первой компанией не только в России, но и в мире, которая запустила серийное производство вакцин от коронавируса. Поэтому фармацевтический холдинг сыграл большую роль в борьбе с пандемией.
Лекарства и вакцина — не единственное, что необходимо для того, чтобы противостоять пандемии. «Биннофарм Групп» выпускает также тест-системы, которые позволяют в течение 30 минут определить, заражен ли человек коронавирусом или нет.