«Омсктехуглерод» перебрался из Омска в Москву

Posted 10 декабря 2020,, 02:09
Published 10 декабря 2020,, 02:09
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации издания, вчера ООО «Омсктехуглерод» официально изменил адрес предприятия. Теперь компания находится в Москве на Ленинградском проспекте. Компанию зарегистрировала межрайонная инспекция ФНС № 46 по городу Москве.
Отметим, что с 19 декабря 2019 года «Омсктехуглерод» находится на налоговом учете в Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 5 города Москвы. Однако до вчерашнего дня местонахождение не менялось.
По словам владельца компании Валерия Каплуната, подобная перерегистрация эффективнее с точки зрения управленческих процессов. Планируется, что руководство будут поэтапно переезжать в столицу. Однако подобное решение не должно привести к потерям для бюджета Омска и Омской области.