«Омсктехуглерод» перебрался из Омска в Москву

По словам владельца компании Валерия Каплуната, подобная перерегистрация эффективнее с точки зрения управленческих процессов. Планируется, что руководство будут поэтапно переезжать в столицу. Однако подобное решение не должно привести к потерям для бюджета Омска и Омской области.