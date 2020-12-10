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Posted 10 декабря 2020,, 02:09

Published 10 декабря 2020,, 02:09

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Омсктехуглерод» перебрался из Омска в Москву

10 декабря 2020, 02:09
«Омский завод технического углерода» провел процесс перерегистрации, чтобы перебраться в столицу, сообщают «Коммерческие вести».

По информации издания, вчера ООО «Омсктехуглерод» официально изменил адрес предприятия. Теперь компания находится в Москве на Ленинградском проспекте. Компанию зарегистрировала межрайонная инспекция ФНС № 46 по городу Москве.

Отметим, что с 19 декабря 2019 года «Омсктехуглерод» находится на налоговом учете в Межрегиональной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 5 города Москвы. Однако до вчерашнего дня местонахождение не менялось.

По словам владельца компании Валерия Каплуната, подобная перерегистрация эффективнее с точки зрения управленческих процессов. Планируется, что руководство будут поэтапно переезжать в столицу. Однако подобное решение не должно привести к потерям для бюджета Омска и Омской области.

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