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Posted 6 декабря 2020,, 06:35

Published 6 декабря 2020,, 06:35

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Лекарство от COVID» презентовали в омском музее

6 декабря 2020, 06:35
Александр Бурков назвал новую омскую выставку большим событием. А директор Государственного Эрмитажа объявил искусство лекарством от «коронавирусного» стресса. В центре «Эрмитаж-Сибирь» открылась уникальная выставка, привезенная из Северной столицы. На церемонии побывал и глава региона, сообщает «Омскрегион».

Губернатор считает, что экспонаты могут привлечь не только омичей, но и жителей соседних регионов, передает издание. Новая выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха» состоит из 181 экспоната. Предметы живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства доставили прямиком из музейного комплекса мирового значения.

Александр Бурков стал первым из посетителей. Отметил, что «Эрмитаж-Сибирь» работает уже год, за это время принял более 100 тысяч посетителей. Новая экспозиция стала второй из собрания Эрмитажа.

«Эта выставка знаменательна тем, что мы видим историю в лицах и можем действительно оценить представления о красоте в те времена, которые представлены портретами в живописи, скульптуре, графике, нумизматике, фотографии», — цитирует агентство Буркова.

В торжественной церемонии открытия участвовал и гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Правда, дистанционно. Был на видеосвязи из Санкт-Петербурга.

«Сейчас, когда живем в тяжелых условиях пандемии, мы еще больше понимаем значение культуры и понимаем, насколько важно то, что делает музей, который держит эти мосты, — теперь не только международные, но между городами и музеями. Музей, наши выставки — еще и лекарство от всех психологических стрессов, которые приносит пандемия», — поделился руководитель Эрмитажа.

Выставка будет работать до 29 августа 2021 года.

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