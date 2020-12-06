«Лекарство от COVID» презентовали в омском музее

«Сейчас, когда живем в тяжелых условиях пандемии, мы еще больше понимаем значение культуры и понимаем, насколько важно то, что делает музей, который держит эти мосты, — теперь не только международные, но между городами и музеями. Музей, наши выставки — еще и лекарство от всех психологических стрессов, которые приносит пандемия», — поделился руководитель Эрмитажа.