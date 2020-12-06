«Лекарство от COVID» презентовали в омском музее

Posted 6 декабря 2020,, 06:35
Published 6 декабря 2020,, 06:35
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Губернатор считает, что экспонаты могут привлечь не только омичей, но и жителей соседних регионов, передает издание. Новая выставка «Искусство портрета. Личность и эпоха» состоит из 181 экспоната. Предметы живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства доставили прямиком из музейного комплекса мирового значения.
Александр Бурков стал первым из посетителей. Отметил, что «Эрмитаж-Сибирь» работает уже год, за это время принял более 100 тысяч посетителей. Новая экспозиция стала второй из собрания Эрмитажа.
«Эта выставка знаменательна тем, что мы видим историю в лицах и можем действительно оценить представления о красоте в те времена, которые представлены портретами в живописи, скульптуре, графике, нумизматике, фотографии», — цитирует агентство Буркова.
В торжественной церемонии открытия участвовал и гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. Правда, дистанционно. Был на видеосвязи из Санкт-Петербурга.
«Сейчас, когда живем в тяжелых условиях пандемии, мы еще больше понимаем значение культуры и понимаем, насколько важно то, что делает музей, который держит эти мосты, — теперь не только международные, но между городами и музеями. Музей, наши выставки — еще и лекарство от всех психологических стрессов, которые приносит пандемия», — поделился руководитель Эрмитажа.
Выставка будет работать до 29 августа 2021 года.