В омском депимущества третий раз за год сменился замдиректора

Posted 29 ноября 2020,, 13:34
Published 29 ноября 2020,, 13:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Первым замом директора депимущества Омска назначена Юлия Швецова, сообщает издание со ссылкой на источник в ведомстве.
В феврале этого года пост занял Иманжан Караулов. Через полтора месяца кресло освободилось: чиновник уехал работать в другой регион. В конце июня заместителем стала Ольга Григоренко, но в октябре и она покинула Омск.
Ныне назначенная Юлия Швецова раньше была заместителем начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Омской области.