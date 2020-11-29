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Posted 29 ноября 2020,, 13:34

Published 29 ноября 2020,, 13:34

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В омском депимущества третий раз за год сменился замдиректора

29 ноября 2020, 13:34
За 2020 год в омском департаменте имущественных отношений уже третий раз меняется первый заместитель директора. Последний ушел с поста, не проработав и четырех месяцев, сообщают «Коммерческие вести».

Первым замом директора депимущества Омска назначена Юлия Швецова, сообщает издание со ссылкой на источник в ведомстве.

В феврале этого года пост занял Иманжан Караулов. Через полтора месяца кресло освободилось: чиновник уехал работать в другой регион. В конце июня заместителем стала Ольга Григоренко, но в октябре и она покинула Омск.

Ныне назначенная Юлия Швецова раньше была заместителем начальника отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Омской области.

#Политика#Омск#Назначение#Кадровые перестановки#Департамент имущественных отношений
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