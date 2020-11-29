На Омск надвигаются жуткие ночные морозы

Posted 29 ноября 2020,, 07:32
Published 29 ноября 2020,, 07:32
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, сегодня ночью при прояснении температура воздуха может опуститься до -25 градусов. Днем 30 ноября будет не так морозно -11…-16. Осадков не ожидается, порывы ветра до 8 метров в секунду.
Первая зимняя ночь оправдает свой статус — резко похолодает до -26 градусов. Днем 1 декабря будет немного теплее -13…-18.
Осадки пока будут обходить Омскую область стороной, но ночные заморозки продолжатся и 2 декабря. При прояснении столбик термометра опустится до -26. Днем 2 декабря температура составит -12…-17 градусов. Небольшие порывы ветра от 1 до 6 метров в секунду.