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Posted 29 ноября 2020,, 07:32

Published 29 ноября 2020,, 07:32

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На Омск надвигаются жуткие ночные морозы

29 ноября 2020, 07:32
Зима по календарю наступит только во вторник, а вот зимняя погода уже сегодня. Омичей в ближайшие дни ждет сильное похолодание, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

По данным гидрометцентра, сегодня ночью при прояснении температура воздуха может опуститься до -25 градусов. Днем 30 ноября будет не так морозно -11…-16. Осадков не ожидается, порывы ветра до 8 метров в секунду.

Первая зимняя ночь оправдает свой статус — резко похолодает до -26 градусов. Днем 1 декабря будет немного теплее -13…-18.

Осадки пока будут обходить Омскую область стороной, но ночные заморозки продолжатся и 2 декабря. При прояснении столбик термометра опустится до -26. Днем 2 декабря температура составит -12…-17 градусов. Небольшие порывы ветра от 1 до 6 метров в секунду.

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