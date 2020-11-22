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Posted 22 ноября 2020,, 10:10

Published 22 ноября 2020,, 10:10

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В омской гимназии, где от COVID скончался учитель, отменили «дистант»

22 ноября 2020, 10:10
Омская гимназия, учитель которой накануне умер от коронавируса, уходит с дистанционного формата. С 23 ноября обучение будет в очном режиме, сообщается на официальном сайте учреждения.

В Омской гимназии № 140 с 16 ноября 2020 года учебный процесс для 5-11 классов проходил в дистанционном режиме. С 23 ноября возобновляется очный формат работы.

«С 23 ноября 2020 г. 5-11 классы приступают к обучению в очном режиме. Напоминаем, что учебный процесс осуществляется с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий», сообщается на официальном сайте учреждения.

Напомним, среди педагогов гимназии были контактные лица с заболевшими коронавирусом. «Дистанционку» ввели, чтобы избежать вспышки заболевания. 3 ноября 2020 года скончалась учитель математики этого учреждения Лидия Беккер.

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