В омской гимназии, где от COVID скончался учитель, отменили «дистант»

Posted 22 ноября 2020,, 10:10
Published 22 ноября 2020,, 10:10
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В Омской гимназии № 140 с 16 ноября 2020 года учебный процесс для 5-11 классов проходил в дистанционном режиме. С 23 ноября возобновляется очный формат работы.
«С 23 ноября 2020 г. 5-11 классы приступают к обучению в очном режиме. Напоминаем, что учебный процесс осуществляется с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий», — сообщается на официальном сайте учреждения.
Напомним, среди педагогов гимназии были контактные лица с заболевшими коронавирусом. «Дистанционку» ввели, чтобы избежать вспышки заболевания. 3 ноября 2020 года скончалась учитель математики этого учреждения Лидия Беккер.
Сегодня стало известно, сколько педагогов в Омской области заболели коронавирусом с начала учебного года.