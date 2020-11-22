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Posted 22 ноября 2020,, 04:01

Published 22 ноября 2020,, 04:01

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Отопление на всю. Омичей ждут ночные заморозки

22 ноября 2020, 04:01
Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют в Омской области резкое похолодание. Температура понизится уже сегодня ночью.

По данным гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит -4…-9 градусов. Осадков не ожидается. Ветер до 9 метров в секунду.

А уже ночью столбик термометра резко опустится до — 15, при прояснении до -20 градусов.

23 ноября порывы ветра утихнут до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха -7…-12.

В ночь с 23 на 24 ноября вновь резко похолодает до -19. Усилятся порывы ветра. Во вторник днем станет теплее -4…-9 градусов.

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