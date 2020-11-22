Отопление на всю. Омичей ждут ночные заморозки

Posted 22 ноября 2020,, 04:01
Published 22 ноября 2020,, 04:01
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха составит -4…-9 градусов. Осадков не ожидается. Ветер до 9 метров в секунду.
А уже ночью столбик термометра резко опустится до — 15, при прояснении до -20 градусов.
23 ноября порывы ветра утихнут до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха -7…-12.
В ночь с 23 на 24 ноября вновь резко похолодает до -19. Усилятся порывы ветра. Во вторник днем станет теплее -4…-9 градусов.