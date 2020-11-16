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В Омске закрыли два онлайн-казино с молодыми работницами

В Омске закрыли два онлайн-казино с молодыми работницами

16 ноября 2020, 17:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Омске закрыли сразу два подпольных онлайн-казино, в которых одновременно могли находиться почти 60 игроманов. Об обнаружении игровых залов рассказали в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

Онлайн-казино обнаружили на на улице Масленникова, 82 и улице Кирова, 47 в Омске. Неизвестные организовали здесь игровую зону с компьютерами. В первом помещении было установлено 26 комплектов компьютерного оборудования, во втором — 30. Кроме этого в обоих точках силовики нашли 63.5 тыс рублей и записную книжку, в которой, вероятно, были контакты частых посетителей подпольного казино.

Администраторами онлайн-казино были 26-летние девушки. Информации об их задержании нет, но в Следственном комитете сообщили о поиске всех лиц, причастных к работе этих подпольных казино. Уже возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

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