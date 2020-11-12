В России создадут рабочую группу для развития креативных индустрий

Накануне, 11 ноября, в первый день форума «Сильные идеи нового времени» прошла сессия Creative Business Forum «Потенциал креативных индустрий для России будущего». Во время мероприятия первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что для развития креативных индустрий важно сотрудничество власти и общества.
Примером такого взаимодействия стала Российская креативная неделя, которая впервые прошла в сентябре этого года. Она объединила 14 креативных индустрий и более 1 тыс мероприятий во по всей стране. На главную площадку форума-фестиваля в Парке Горького в Москве пришли блее 250 тыс человек. Кроме того, свыше 15 млн человек посмотрело онайн-трансляцию.
Во время мероприятия договорились о создании Межведомственной рабочей группы при Правительстве РФ и Администрации Президента. Кроме Сергея Кириенко сопредседателем рабочей группы станет зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Он занимается курированием нацпроекта «Культура».
Во время мероприятия прозвучал ряд инициатив, связанных с поддержкой креативных индустрий. В их числе находится создание Федерации по креативным индустриям для решения вопросов защиты авторских прав, разработка образовательных программ для ТВ-специалистов и проведение конкурса для креаторов креативного рынка.