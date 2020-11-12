В России создадут рабочую группу для развития креативных индустрий

Примером такого взаимодействия стала Российская креативная неделя, которая впервые прошла в сентябре этого года. Она объединила 14 креативных индустрий и более 1 тыс мероприятий во по всей стране. На главную площадку форума-фестиваля в Парке Горького в Москве пришли блее 250 тыс человек. Кроме того, свыше 15 млн человек посмотрело онайн-трансляцию.