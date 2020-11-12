В постоянно затопляемом Немецком поселке Омска начали делать ливневку

В Немецком поселке, расположенном в Старом Кировске, регулярно происходит подтопление территорий. Это происходит из-за того, что поселок находится в низине.
Сейчас на улице 22-го Декабря начали делать открытую ливневку. Работы происходят по поручению мэра Оксаны Фадиной. Планируется сделать 600 метров ливневой канализации. На проведение работ выделили около 1 млн рублей.
По словам заместителя главного инженера «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Антона Тадина, для обустройства ливневки купили 160 лотков и трубы. Ежедневно на объекте трудятся более 80 рабочих и 23 единицы техники.
Рабочие выполняют демонтажные работы, занимаются восстановлением профиля канав, устройством подстилающих слоев из песка и щебня, а также установкой водоотводных труб и лотков. Первые лотки уже начали устанавливать со стороны улиц Тургенева и Ключевой. Работы завершался на следующей неделе.