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В постоянно затопляемом Немецком поселке Омска начали делать ливневку

В постоянно затопляемом Немецком поселке Омска начали делать ливневку

12 ноября 2020, 09:06
Фото: мэрия Омска
На проведение работ выделили около 1 млн рублей, сообщает мэрия Омска.

В Немецком поселке, расположенном в Старом Кировске, регулярно происходит подтопление территорий. Это происходит из-за того, что поселок находится в низине.

Сейчас на улице 22-го Декабря начали делать открытую ливневку. Работы происходят по поручению мэра Оксаны Фадиной. Планируется сделать 600 метров ливневой канализации. На проведение работ выделили около 1 млн рублей.

По словам заместителя главного инженера «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Антона Тадина, для обустройства ливневки купили 160 лотков и трубы. Ежедневно на объекте трудятся более 80 рабочих и 23 единицы техники.

Рабочие выполняют демонтажные работы, занимаются восстановлением профиля канав, устройством подстилающих слоев из песка и щебня, а также установкой водоотводных труб и лотков. Первые лотки уже начали устанавливать со стороны улиц Тургенева и Ключевой. Работы завершался на следующей неделе.

#Новости#Общество#Омск сегодня
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