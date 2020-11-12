В Минобре рассказали, что ждет омских школьников на следующей неделе

С понедельника, 16 ноября завершаются продленные двухнедельные осенние каникулы. Как сообщили в региональном Минобре, возобновляются занятия в школах и учреждениях дополнительного образования.
«Эпидемическая ситуация будет контролироваться в каждом конкретном образовательном учреждении», - отметили в профильном ведомстве.
В школах уже провели дезинфекцию, в министерстве заверили, что учебный процесс будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Напомним, вузы и колледжи остаются на «дистанте» до 22 ноября.