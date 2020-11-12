Город55
ГлавноеВсе новости
В Минобре рассказали, что ждет омских школьников на следующей неделе

В Минобре рассказали, что ждет омских школьников на следующей неделе

12 ноября 2020, 15:34
Фото: Медиахолдинг1Mi
Осенние каникулы в городских школах были увеличены вдвое, чтобы разлука детей и педагогов продлилась на протяжении инкубационного периода коронавируса. О том, что будет после их завершения, рассказали в профильном ведомстве.

С понедельника, 16 ноября завершаются продленные двухнедельные осенние каникулы. Как сообщили в региональном Минобре, возобновляются занятия в школах и учреждениях дополнительного образования.

«Эпидемическая ситуация будет контролироваться в каждом конкретном образовательном учреждении», - отметили в профильном ведомстве.

В школах уже провели дезинфекцию, в министерстве заверили, что учебный процесс будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, вузы и колледжи остаются на «дистанте» до 22 ноября.

#Новости#Министерство образования#Школа#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57