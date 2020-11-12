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Омскому дорожнику запретили путешествовать после стрельбы по прохожему

Омскому дорожнику запретили путешествовать после стрельбы по прохожему

12 ноября 2020, 14:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мастера омского Управления дорожного хозяйства и благоустройства осудили за стрельбу в прохожего. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчине на полгода запретили выезжать из города.

Уголовное дело по п. «В» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия» на 57-летнего дорожника завели после того, как он выстрелил в грудь прохожему из травматического пистолета. Пострадавший 17 января 2020 года снимал на видео, как дорожные службы чистят от снега улицу Бородина.

Дорожнику не понравилось, что омич стал раздавать советы его подчиненным. Договориться с ним не получилось, и мужчина перешел от слов к делу. Он выстрелил в грудь потерпевшему из пистолета калибра 9 мм.

На суде свою вину мужчина не признал, заявив, что он защищался от агрессивного прохожего. Мировой судья судебного участка № 74 в Первомайском судебном районе в Омске не поверил ему и приговорил дорожника к 6 месяца ограничения свободы. До мая 2021 году мужчине запрещено выезжать за пределы Омска, переезжать из своей квартиры без согласования с властями, а также раз в месяц приходить на регистрацию в полицию.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что решение в силу пока не вступило и может быть обжаловано обеими сторонами.

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