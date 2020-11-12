Омскому дорожнику запретили путешествовать после стрельбы по прохожему

На суде свою вину мужчина не признал, заявив, что он защищался от агрессивного прохожего. Мировой судья судебного участка № 74 в Первомайском судебном районе в Омске не поверил ему и приговорил дорожника к 6 месяца ограничения свободы. До мая 2021 году мужчине запрещено выезжать за пределы Омска, переезжать из своей квартиры без согласования с властями, а также раз в месяц приходить на регистрацию в полицию.