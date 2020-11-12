Нападающий омского «Авангарда» не смог оспорить отцовство без теста ДНК

В августе этого года Анна Семенова в соцсетях рассказала, что на экспертизу ДНК, назначенную в рамках рассмотрения иска, Кирилл Семенов не явился. В октябре Ленинский суд отказал в удовлетворении иска хоккеиста и признал его отцовство. Тем не менее Кирилл Семенов продолжил оспаривать свое отцовство, но и в Омском облсуде ему отказали.