Нападающий омского «Авангарда» не смог оспорить отцовство без теста ДНК

Дело тянется с июля этого года. Как ранее сообщалось, хоккеист «Авангарда» пытался оспорить отцовство и подал иск к бывшей жене Анне Семеновой. Пара развелась в 2018 году после трех лет брака, когда Анна была беременна, а спустя полтора года после рождения сына хоккеист усомнился, что ребенок его.
В августе этого года Анна Семенова в соцсетях рассказала, что на экспертизу ДНК, назначенную в рамках рассмотрения иска, Кирилл Семенов не явился. В октябре Ленинский суд отказал в удовлетворении иска хоккеиста и признал его отцовство. Тем не менее Кирилл Семенов продолжил оспаривать свое отцовство, но и в Омском облсуде ему отказали.
Согласно данным Ленинского райсуда, 26 октября апелляционную жалобу областной суд оставил без изменений, а 10 ноября этого года материалы дела вернули в нижестоящий суд. Вероятно, дело в отсутствии результатов теста ДНК, которые поставили бы в судебной тяжбе точку.