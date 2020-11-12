Город55
ГлавноеВсе новости
Нападающий омского «Авангарда» не смог оспорить отцовство без теста ДНК

Нападающий омского «Авангарда» не смог оспорить отцовство без теста ДНК

12 ноября 2020, 11:13
Фото: Медиахолдинг1Mi
Нападающий омского «Авангарда» Кирилл Семенов в очередной раз не смог оспорить отцовство в суде. Согласно картотеке Ленинского районного суда, хоккеисту отказали в удовлетворении апелляции.

Дело тянется с июля этого года. Как ранее сообщалось, хоккеист «Авангарда» пытался оспорить отцовство и подал иск к бывшей жене Анне Семеновой. Пара развелась в 2018 году после трех лет брака, когда Анна была беременна, а спустя полтора года после рождения сына хоккеист усомнился, что ребенок его.

В августе этого года Анна Семенова в соцсетях рассказала, что на экспертизу ДНК, назначенную в рамках рассмотрения иска, Кирилл Семенов не явился. В октябре Ленинский суд отказал в удовлетворении иска хоккеиста и признал его отцовство. Тем не менее Кирилл Семенов продолжил оспаривать свое отцовство, но и в Омском облсуде ему отказали.

Согласно данным Ленинского райсуда, 26 октября апелляционную жалобу областной суд оставил без изменений, а 10 ноября этого года материалы дела вернули в нижестоящий суд. Вероятно, дело в отсутствии результатов теста ДНК, которые поставили бы в судебной тяжбе точку.

#Новости#ХК Авангард#Авангард#Омск сегодня#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57