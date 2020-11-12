Коронавирус оказался не главной причиной смерти омичей

Автор телеграм-канала утверждает, что летальность во время пандемии коронавируса является главным индикатором состояния системы здравоохранения в регионах и стране в целом. Речь идет не только о смертях от COVID-19 и внебольничной пневмонии, но и об общей смертности.
В списке регионов-лидеров по общей смертности от всех причин оказались Чечня, Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Москва, Пензенская область, Чувашия, Санкт-Петербург и Самарская область. И если большинство этих регионов и ранее не отличались низкой смертностью, то в некоторых регионах пандемия серьезно ухудшила ситуацию.
«Вызывает вопрос ситуация в тех регионах, где от ковида и внебольничных пневмоний смертность заметно ниже, а общая смертность растет. Лидеры по такой летальности — Ленинградская область, Омская и Самарская области. А Липецкая область в ежедневных отчетах о заболевших ковидом всегда где-то в середине, не бросается в глаза, но число умерших там за 10 месяцев этого тогда почти на 15% больше, чем в прошлом», — говорится в сообщении телеграм-канала «НеМинздрав».
Ранее Город55 сообщал, что за полгода в Омской области пневмонией переболели 15 тыс человек — это в 6 раз больше, чем в 2019 году.