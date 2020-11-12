Коронавирус оказался не главной причиной смерти омичей

«Вызывает вопрос ситуация в тех регионах, где от ковида и внебольничных пневмоний смертность заметно ниже, а общая смертность растет. Лидеры по такой летальности — Ленинградская область, Омская и Самарская области. А Липецкая область в ежедневных отчетах о заболевших ковидом всегда где-то в середине, не бросается в глаза, но число умерших там за 10 месяцев этого тогда почти на 15% больше, чем в прошлом», — говорится в сообщении телеграм-канала «НеМинздрав».