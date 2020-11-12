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Коронавирус оказался не главной причиной смерти омичей

Коронавирус оказался не главной причиной смерти омичей

12 ноября 2020, 14:26
Фото: Медиахолдинг1Mi
Анонимный телеграм-канал «НеМинздрав» опубликовал пугающую статистику по летальности в России. Омская область оказалась одним из регионов-лидеров, где на фоне пандемии увеличилась смертность от других болезней.

Автор телеграм-канала утверждает, что летальность во время пандемии коронавируса является главным индикатором состояния системы здравоохранения в регионах и стране в целом. Речь идет не только о смертях от COVID-19 и внебольничной пневмонии, но и об общей смертности.

В списке регионов-лидеров по общей смертности от всех причин оказались Чечня, Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Москва, Пензенская область, Чувашия, Санкт-Петербург и Самарская область. И если большинство этих регионов и ранее не отличались низкой смертностью, то в некоторых регионах пандемия серьезно ухудшила ситуацию.

«Вызывает вопрос ситуация в тех регионах, где от ковида и внебольничных пневмоний смертность заметно ниже, а общая смертность растет. Лидеры по такой летальности — Ленинградская область, Омская и Самарская области. А Липецкая область в ежедневных отчетах о заболевших ковидом всегда где-то в середине, не бросается в глаза, но число умерших там за 10 месяцев этого тогда почти на 15% больше, чем в прошлом», — говорится в сообщении телеграм-канала «НеМинздрав».

Ранее Город55 сообщал, что за полгода в Омской области пневмонией переболели 15 тыс человек — это в 6 раз больше, чем в 2019 году.

#Новости#Смерть#Внезапная смерть#Смерть человека#Коронавирус COVID-19#Общество
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