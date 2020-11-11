В омском Минздраве высказались о пациентке, отстоявшей свои права через суд

В ведомстве отметили, что у омички «очень тяжелый диагноз, требующий очень внимательного отношения и адекватного лечения, в том числе дорогостоящими препаратами, которые положены пациентам в рамках социальных гарантий».
Напомним, во время проверки прокуратуры выяснилось, что врачебная комиссия признала омичку нуждающейся в приеме лекарств два раза в сутки. Чтобы получить препараты, женщина обращалась в ГБ №2 и областной Минздрав, но лекарства ей не выписали. Тогда прокурор потребовал обеспечить ее препаратами через суд.
Как рассказали в Минздраве, лекарства женщина получает, но ей также необходим прибор для ингаляций. При этом, согласно классификации, он относится не к лекарствам, а к медизделиям. Соответственно, правила обеспечения препаратами на него не распространяются.
«После вступления решения суда в законную силу министерство здравоохранения Омской области сделает все необходимое для приобретения ингалятора», - заверили в ведомстве, выразив надежду, что прибор поможет пациентке легче дышать и сможет повысить качество ее жизни.