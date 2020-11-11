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В омском Минздраве высказались о пациентке, отстоявшей свои права через суд

В омском Минздраве высказались о пациентке, отстоявшей свои права через суд

11 ноября 2020, 18:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Прокуратура помогла женщине, страдающей редким заболеванием. Суд взял сторону пациентки. Ситуацию прокомментировали в региональном Минздраве.

В ведомстве отметили, что у омички «очень тяжелый диагноз, требующий очень внимательного отношения и адекватного лечения, в том числе дорогостоящими препаратами, которые положены пациентам в рамках социальных гарантий».

Напомним, во время проверки прокуратуры выяснилось, что врачебная комиссия признала омичку нуждающейся в приеме лекарств два раза в сутки. Чтобы получить препараты, женщина обращалась в ГБ №2 и областной Минздрав, но лекарства ей не выписали. Тогда прокурор потребовал обеспечить ее препаратами через суд.

Как рассказали в Минздраве, лекарства женщина получает, но ей также необходим прибор для ингаляций. При этом, согласно классификации, он относится не к лекарствам, а к медизделиям. Соответственно, правила обеспечения препаратами на него не распространяются.

«После вступления решения суда в законную силу министерство здравоохранения Омской области сделает все необходимое для приобретения ингалятора», - заверили в ведомстве, выразив надежду, что прибор поможет пациентке легче дышать и сможет повысить качество ее жизни.

#Новости#Прокуратура#Минздрав#Больница#Общество
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