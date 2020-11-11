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В омских аптеках рассказали о проблеме, усугубляющей дефицит лекарств

В омских аптеках рассказали о проблеме, усугубляющей дефицит лекарств

11 ноября 2020, 20:20
Фото: Медиахолдинг1Mi
Возник технический сбой в системе маркировки препаратов, из-за чего аптеки оказались завалены лекарствами, которые они не могут продать. Об этом сообщает «Новый Омск».

Обязательную маркировку лекарств ввели в 2020 году, при этом к началу пандемии не все аптеки успели перейти на новую схему работы. В начале ноября из-за дефицита лекарств Центр развития перспективных технологий ввел временное послабление: на период пандемии маркировку сделали бесплатной. Предполагалось, что это упростит процедуру закупки препаратов, но вскоре после отмены платы в системе маркировки произошел технический сбой. Из-за этого в аптеках копятся лекарства, но продать их нет возможности.

Об этом изданию рассказал руководитель одной из омских сетей, настояв на условиях анонимности. Он рассказал, что принять товар в сети не могут с четверга: перед продажей нужно получить разрешение.

«Система работает так: мы сканируем товар, отправляем данные и ждем получения ответной квитанции. Только после этого можно его продавать. Но с получением ответных квитанций возникла проблема», — отметил глава сети.

По словам предпринимателя, сроки выдачи квитанций не поддаются логике: кто-то ждет с прошлой недели, кто-то получает их через полчаса.

«Маленькие по размеру аптеки уже под потолок завалены коробками, но с этим ничего нельзя сделать», — добавил источник издания.

#Новости#Аптека#Коронавирус COVID-19#Общество
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