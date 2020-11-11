В омских аптеках рассказали о проблеме, усугубляющей дефицит лекарств

Обязательную маркировку лекарств ввели в 2020 году, при этом к началу пандемии не все аптеки успели перейти на новую схему работы. В начале ноября из-за дефицита лекарств Центр развития перспективных технологий ввел временное послабление: на период пандемии маркировку сделали бесплатной. Предполагалось, что это упростит процедуру закупки препаратов, но вскоре после отмены платы в системе маркировки произошел технический сбой. Из-за этого в аптеках копятся лекарства, но продать их нет возможности.
Об этом изданию рассказал руководитель одной из омских сетей, настояв на условиях анонимности. Он рассказал, что принять товар в сети не могут с четверга: перед продажей нужно получить разрешение.
«Система работает так: мы сканируем товар, отправляем данные и ждем получения ответной квитанции. Только после этого можно его продавать. Но с получением ответных квитанций возникла проблема», — отметил глава сети.
По словам предпринимателя, сроки выдачи квитанций не поддаются логике: кто-то ждет с прошлой недели, кто-то получает их через полчаса.
«Маленькие по размеру аптеки уже под потолок завалены коробками, но с этим ничего нельзя сделать», — добавил источник издания.