В Омске сотрудники банка заработали 4.9 млн рублей на продаже чужой картошки

Омский районный суд Омской области рассмотрел уголовное дело в отношении двух сотрудников банка. Они обвиняются в растрате в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.
Суд установил, что в апреле 2019 года фигуранты уголовного дела, работавшие тогда в банке, реализовали залог юрлица в виде 300 тонн картофеля. Их действия провели к материальному ущербу в размере 4.9 млн рублей.
Подсудимые не признали свою вину. Сейчас поддерживающий сторону обвинения представитель прокуратуры предоставляет суду доказательства стороны обвинения. Следующее судебное заседание пройдет завтра, 12 ноября.