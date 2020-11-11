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В Омске сотрудники банка заработали 4.9 млн рублей на продаже чужой картошки

В Омске сотрудники банка заработали 4.9 млн рублей на продаже чужой картошки

11 ноября 2020, 09:33
Фото: pixabay.com
Два сотрудника банка продали залог юридического лица в виде 300 тонн картофеля, сообщает прокуратура Омской области.

Омский районный суд Омской области рассмотрел уголовное дело в отношении двух сотрудников банка. Они обвиняются в растрате в особо крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения.

Суд установил, что в апреле 2019 года фигуранты уголовного дела, работавшие тогда в банке, реализовали залог юрлица в виде 300 тонн картофеля. Их действия провели к материальному ущербу в размере 4.9 млн рублей.

Подсудимые не признали свою вину. Сейчас поддерживающий сторону обвинения представитель прокуратуры предоставляет суду доказательства стороны обвинения. Следующее судебное заседание пройдет завтра, 12 ноября.

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